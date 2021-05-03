Görev belgesi sadece e devletten mi alınıyor? Çalışma izin belgesi nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izin görev belgeleri 7 Mayıs saat 24.00'e kadar geçerli olacak.

Çalışma izin belgesi nereden alınır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.

Görev belgesi sadece e devletten mi alınıyor?

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma sürecinde muafiyet belgelerinin kişisel başvuruyla e-Devlet'ten alınmakta. Görev belgesi, çalışma izin belgesi e devlet üzerinden alınmakta. e devlet görev belgesi almak için tıklayın