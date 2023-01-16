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Aktüel Görenleri ürperten anlar! Kurtlar sürü halinde fotokapana takıldı
Aktüel

Görenleri ürperten anlar! Kurtlar sürü halinde fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormana yerleştirilmiş fotokapanlara takılan kurt sürüsünün görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 21:38:00 - 2023-01-16 21:41:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapan tarafından görüntülenen kurtların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, koruma altına alınan park bölgesinde sürü halinde dolaşan kurtların görüntüleri yer aldı.

Video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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