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Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"

Saadet Partisi'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Şakir Şahin, Abdullah Gül'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:34
Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"

Saadet Partisi’nin İstanbul’un Bağcılar ilçesinde gösterdiği belediye başkan adayı Şakir Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e benzerliği ile dikkat çekiyor.

1990 yılında Refah Partisi mahalle gençlik kollarında başlayan siyasi hayatı, ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği, Fazilet Partisi Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve Gençlik Kolları Başkanlığı ile devam eden Şahin beş yıldır Saadet Partisi Bağcılar İlçe Başkanı olarak görev yapıyor.

"Abdullah Gül sahaya indi"

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 2015 yılında Saadet Partisi’nin İstanbul Milletvekili adayı olarak da seçime giren Şahin bugün de belediye başkan adayı olarak sahada. Şahin hem parti içinde hem de katıldığı birçok programda 11. Cumhurbaşkanı Gül’e benzerliği nedeniyle ayrıca ilgi görüyor. Şahin’i görenler Abdullah Gül sahaya indi” esprisi yapıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:34
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YORUM YAZ

  • H. Hüseyin ALTINH. Hüseyin ALTIN32 dk önce
    Hiç alakası yok.
  • TanerTaner48 dk önce
    Birisi Fettuşi birisi geri zekalı.Aralarında benzerlikler var

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