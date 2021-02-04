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Aktüel Görenler gözlerine inanamadı... Yok böyle kaza!
Aktüel

Görenler gözlerine inanamadı... Yok böyle kaza!

Kırıkkale'de ilginç bir kaza meydana geldi. Metrelerce sürüklenen otomobil kavak ağacına çarpıp amuda kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:23:00 -
Görenler gözlerine inanamadı... Yok böyle kaza!

Kaza, Kırıkkale-Konya D-715 karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. idaresindeki 42 FGV 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil amuda kalktı

Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, kavak ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrasında 'amuda' kalkan otomobilin sürücüsü M.S.T. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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