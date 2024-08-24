Görenler gözlerine inanamadı! Bu çuvalların bir tanesi tam 50 kg

ÖZEL HABER Yücel Kaya

Engebeli arazilerde yetişen fındığın bahçeden toplanıp harmana taşınması bir hayli zor. Giresunlular topladıkları fındıkları çuvallara koyarak evlerinin önündeki harmana getirmek zorundalar. Fındıklar harmana çuvallar ile taşınıyor. Her bir çuvalın tanesi yaklaşık 50 kg. Fındığın yokuş yukarı taşınması ise bu ağırlığı iki katına çıkartıyor.

Giresun’un Piraziz ilçesi Şeyhli mahallesinde yaşayan Kung Fu antrenörü Yılmaz Turan, bir kişinin yokuş yukarı zorla sadece bir çuval taşıyabileceği fındık çuvallarından dört tanesini birden taşıması görenleri hayrete düşürdü.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Videoda da görüldüğü gibi dört çuvalı aynı anda taşıyarak yokuş yukarı taşıması gerçekten de inanılır gibi değil.

Toplamda 200 kilo fındığın bir kişi tarafından taşınması bilimsel olarak zor ifade edilse bile görüntülerde her şey ortada.

Piraziz’li Yılmaz Turan bunu nasıl başardığını şöyle anlatıyor.

“Topladığımız fındıkları harmana taşımak zorundayız. Giresun’da fındık toplayan bir kişinin yevmiyesi yaklaşık 1500 TL civarında. Fındık çuvallarının dört tanesini aynı anda taşıyarak dört kişinin yapacağı işi yapmaya çalışıyorum. Aslında bu iş o kadar da zor değil. Yıllardır spor ile uğraştığımdan bu bana kolay geliyor. Tabi Allah’ın yardımını da buna eklemek gerek. Güç ve kuvvet veren sadece Allah’tır.

Güçlerine güç katmak isteyenler hayatın her alanında mutlaka spor yapmalılar.” Dedi.