Görenler dönüp bir daha bakıyor! Her gün omzunda onunla geziyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 32 yaşındaki Mustafa Şimşek ve iki yaşındaki kedisi Duman, şehirde neredeyse herkesin tanıdığı bir ikili haline geldi. Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Şimşek, iki yaşına giren kedisi Duman ile birlikte her gün sokaklarda turluyor. Evden çıkmadan önce kedisinin mama ve su ihtiyacını karşılayan Şimşek, Duman’ı özel çantasına koyarak dışarı çıkıyor ve ardından omzuna alarak gün boyu birlikte vakit geçiriyor. İkiliyi sık sık İskenderun sokaklarında gören vatandaşlar, ‘Nasıl kaçmıyor’ deseler de ‘Duman’ ve Şimşek arasındaki dostluğa ilgi gösteriyor. Şimşek, "Duman benim hayat yoldaşım. Gerçek anlamda omuz omuza bir yaşam sürüyoruz" diyerek kedisine olan sevgisini dile getirdi.

Ayrılmaz ikili

Bir yıldır ayrılmaz bir ikili olduklarını belirten Mustafa Şimşek, "Duman’la bir seneden beri beraber yaşıyoruz. Çarşıya çıktığımızda, şehir içi ve şehir dışı yolculuklarımızda hep omuz omuza geziyoruz. Duman geçen ay iki yaşına girdi. Bu zamana kadar birçok yer gezdik, tabii hepsini hatırlayamıyorum ama her gittiğimiz yerde güzel anılar biriktirdik" dedi.

Görenler şaşırıyor

Kedisini küçük yaşlardan itibaren eğittiğini ifade eden Şimşek, "Yaklaşık üç-dört ay boyunca eğitim verdim. Zamanla dışarıya alıştı. Artık kaçmadan, korkmadan omzumda rahatça duruyor. İnsanlar gördüğünde çok şaşırıyor, ‘Nasıl kaçmıyor, ne yediriyorsun, bu kadar sağlıklı nasıl?’ diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.