Gören, şaşkına dönüyor! O ilimizde ürkütücü manzara

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 100 yıl önce terk edildiği için “hayalet köy” olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla’da en çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy’de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. 100 yıl önce terk edilen “hayalet köy”deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağlayan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.

Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçede karada, denizde ve havada farklı turizm etkinliklerinin yapılabildiğini dile getiren Karaman, Fethiye’nin Ölüdeniz, Göcek gibi önemli turizm bölgelerine sahip olduğunu belirtti.

Fethiye’de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman, “Ölüdeniz’e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir yer.” dedi.

Karaman, bölgenin tarihi anlamda çok zengin olduğunu, birçok noktanın kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini dile getirdi.

Kayaköy ile ilçedeki diğer ören yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri için ilçeye davet etti.

5 bin yıllık geçmişi var

Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy’ün geçmişi, milattan önce 3000’lere kadar uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957’deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

gezelim.com/Esma Balcıoğlu