Gören İzmirliler dehşete düştü... Futbol sahasında yanmış ceset!
İzmir'in Bornova ilçesinde, 15-25 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.09 Aralık 2018 Pazar 10:46
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir futbol sahasında vücudu yanmış halde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Ölen kişinin 15-25 yaş aralığında ve 1.50 boyunda olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yanmış ceset bulundu
Çamkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki futbol sahasından akşam saatlerinde geçen bir kişi, vücudu yanmış kadına ait cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
1.50 boyunda
Bölgeye gelen ekipler ve savcının incelemesinin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin 15-25 yaş aralığında ve 1.50 boyunda olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Yanmış cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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