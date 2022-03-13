Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor

Bingül, Çanakkale ve Eskişehir’de eğitim gördükten sonra girdiği Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 2004’te bitirdi. Mezun olduğu okula 2005’te memur olarak atanan Bingül, 5 yıldır Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görme Engelli Kullanıcı Hizmetleri Biriminde görev yapıyor.

Zihinsel engelli oğluna yardımcı olabilmek için 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne başlayan Bingül, stajını ise çocuğunun eğitim gördüğü Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapıyor.

Açık öğretimde Sosyal Hizmetler ve Tarih bölümlerini de bitiren son sınıf öğrencisi Bingül, bundan sonraki hayatında eğitmen olarak özel öğrencilerin hayatına dokunmayı hedefliyor.