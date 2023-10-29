Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Alphabet, Google'ın üst şirketi, üçüncü çeyrek kazanç raporu sonrasında hisse değerinde %9.5'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, genel beklentilerin üzerinde bir performans göstermesine rağmen, Alphabet’in bulut gelirlerinin beklentilerin altında kalmasından kaynaklandı. Diğer yandan, bulut bilişim pazarında Alphabet'in ana rakibi olan Microsoft, yapay zeka odaklı hizmetlerinin başarısı sayesinde %2.8 oranında bir artış gördü.

Alphabet’in bulut bölümü, özellikle Microsoft’un güçlü performansına kıyasla, yavaş bir büyüme hızı nedeniyle zorluklar yaşadı. Microsoft’un mevcut iş müşterilerine odaklanan yazılım hizmetlerine verdiği önem meyvesini verirken, Alphabet'in girişimlere yönelik yaklaşımı ve yapay zeka hizmetlerini yavaş bir şekilde piyasaya sürmesi yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Piyasanın tepkisi, Alphabet’in hızla gelişen bulut sektöründe Microsoft'a kıyasla geride kalabileceği yönündeki endişeleri yansıttı.

Ancak analistler, Google’ın %9.5’lik hisse değeri düşüşünün, bulut gelirlerinin Alphabet’in toplam gelirine sadece %11 oranında katkıda bulunmasını göz önüne alarak aşırı olduğunu belirttiler. Beklentilerin hafif altında, 8.41 milyar dolar olarak gerçekleşen Google bulut gelirleri, bir önceki yıla göre %22 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, yapay zeka altyapısındaki zorlukların önümüzdeki yıl sona ermesini ve reklam entegrasyonunun uzun vadede Google'a avantaj sağlayabileceğini tahmin ediyorlar. Bulut rekabetine rağmen, Google'ın genel performansı konusunda olumlu bir hava hakim.

Google'ın hisseleri neredeyse çakıldı!

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, müşteri harcamalarının optimize edilmesinin gelir rakamlarını etkilediğini belirtti ve önümüzdeki yıl, büyük beklentilerle beklenen Gemini dahil olmak üzere bir dizi yapay zeka modelini piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Google’ın yapay zeka startuplarına yaptığı yatırımlar ve Meta gibi şirketlerle işbirlikleri, yapay zeka tekliflerini genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

teknolojioku'nun derlediği haberde: Alphabet'in bulut iş kolu rüzgarların karşısında olsa da, ana arama işi güçlü bir şekilde devam ediyor ve zorluklar arasında umut ışığı olmaya devam ediyor. Analistler, bulut optimizasyon çalışmalarının önemli sonuçlar doğurması için birkaç çeyrek daha geçmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak, Alphabet’in güçlü araştırma ve teknik yetenekleri, Microsoft gibi sert rakiplere karşı bile onu güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor bilgisine yer verildi.

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2023’te beklenen yapay zeka devrimiyle, hem Alphabet hem de Microsoft bu alanda büyümeye hazırlanıyor. Gemini’nin yaklaşan lansmanıyla birlikte Alphabet, büyük dil modellerini kullanarak büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor ve şirketin, pazarın mevcut dalgalanmalarına rağmen yenilikçi teknolojide öncü olma konusundaki kararlılığını gösteriyor.