Google'dan video üretiminde devrim! Vids uygulamasına yapay zeka avatarları ve yeni nesil modeller eklendi!

Google, Vids uygulamasına yeni avatarları ve yapay zeka üretim modellerini ekledi

Google Vids uygulamasına metin komutlarıyla yönetilen yapay zeka avatarlarını ve yeni nesil Veo ile Lyria üretim modellerini eklediğini resmi olarak duyuruyor.

Google Workspace ekosisteminde yer alan video üretim aracı Vids, yeni yapay zeka özellikleri kazanıyor. Sistemde öne çıkan en büyük yenilik kullanıcıların metin komutlarıyla yönlendirdiği yapay zeka avatarları. Yeni altyapı sayesinde kullanıcılar sadece yazılı yönergeler girerek ekrandaki dijital avatarların hareketlerini ve sunum tarzlarını doğrudan kontrol ediyor. Şirketin paylaştığı resmi blog yazısına göre sisteme girilen senaryolar avatarlar tarafından eş zamanlı olarak seslendiriliyor ve jest mimik uyumu yapay zeka tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. Bu sayede şirket çalışanları için profesyonel bir stüdyo ortamı kurma veya kamera karşısına geçme zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor.

Uygulama içine entegre edilen yeni araçlar sadece avatarlarla sınırlı kalmıyor. Şirket paylaştığı resmi güncellemeyle birlikte kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü video üretim modeli Veo 3.1'i ve gelişmiş müzik üretim modeli Lyria 3 ve Pro'yu da Vids platformuna doğrudan dahil ediyor. Kullanıcılar bu yapay zeka modelleri sayesinde hazırladıkları videolar için gerekli olan ses dosyalarını ve sinematik görüntüleri başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan platform içinde üretiyor. Platforma eklenen Veo modeli kullanıcı komutlarını analiz ederek etkileyici arka plan videoları yaratıyor. Bununla uyumlu çalışan Lyria modeli ise videonun genel ses atmosferini kurgulayarak arka plan müzikleri besteliyor.

Metin komutlarıyla yönetilen dijital avatarlar kurumsal iletişim materyalleri ve şirket içi sunum hazırlama süreçlerinde kullanıcılara büyük bir alternatif sunuyor. Sisteme yeni eklenen Veo ve Lyria modelleri ise karmaşık kurgu yetenekleri gerektiren video üretimini standart kullanıcılar için çok daha kolay bir formata taşıyor. Geliştirilen bu geniş araç seti sayesinde kullanıcılar dokümanlarında yer alan yazılı içerikleri sadece birkaç dakika içinde profesyonel bir video formatına dönüştürüyor. Yapay zeka tabanlı bu araçlar Workspace kullanıcılarının doğrudan erişimine açılıyor.