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Google'a 93 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu, Google'a 93 milyon lira ceza kesilmesine karar verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:28
Google'a 93 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu'nun Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda bu üç şirkete, ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 93 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Kurum açıklamasında, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu vurgulandı. 

Kaynak: Dünya

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:28
  1. Ankara
  2. Google

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