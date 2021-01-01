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Aktüel Google, yeni yılı "doodle" ile kutladı
Aktüel

Google, yeni yılı "doodle" ile kutladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:37:16 -
Google, yeni yılı "doodle" ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Google, yeni yıl için "2021" yazılı özel logo hazırladı.

Google, ana sayfası aracılığıyla internette arama yapmak isteyenleri, yeni yıl için hazırladığı "doodle" olarak adlandırılan logoyla karşıladı.

2021 yazılı ağaç ev şeklindeki kuş yuvası görseline yer verilen logoya tıklandığında yeni yılın ilk gününe ait haberlere ve bilgilere ulaşılabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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