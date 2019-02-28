Google verileri açıkladı: 2 büyükşehir Saadet Partisi'nin

ABD merkezli internet arama motoru Google, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için adaylarla ilgili yapılan Google Trends arama sonuç verilerini yayınladı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.

Saadet Partisi, iki büyükşehirde önde

Google Trends verilerine Saadet Partisi, Ordu ve Şanlıurfa'da ön plana çıkıyor. Ordu'da Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime giren İdris Naim Şahin yüzde 66 olarak açıklanırken Şanlıurfa'da ise Sebahattin Cevheri oyların yüzde 54'ünü alıyor.