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Google verileri açıkladı: 2 büyükşehir Saadet Partisi'nin

Google, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi verilerini paylaştı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 21:26
Google verileri açıkladı: 2 büyükşehir Saadet Partisi'nin

ABD merkezli internet arama motoru Google, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için adaylarla ilgili yapılan Google Trends arama sonuç verilerini yayınladı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.

Saadet Partisi, iki büyükşehirde önde

Google Trends verilerine Saadet Partisi, Ordu ve Şanlıurfa'da ön plana çıkıyor. Ordu'da Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime giren İdris Naim Şahin yüzde 66 olarak açıklanırken Şanlıurfa'da ise Sebahattin Cevheri oyların yüzde 54'ünü alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:26
  1. Google
  2. Saadet Partisi
  3. Ordu
  4. Google Trends
  5. Sebahattin Cevheri
  6. Şanlıurfa
  7. İdris Naim Şahin

YORUM YAZ

  • misafirmisafir20 dk önce
    milli görüs tekrar canlaniyor.. HAYIRLI OLSUN!..
  • misafirmisafir26 dk önce
    domates biber patlicaaaaan... :=))))
  • Murat Murat 27 dk önce
    Yalan, algı operasyonu yapıyorlar.Bu hainlere kim oy verir.
  • osmanosman28 dk önce
    Google kendisi zaten terorist destekcisi. Şimdide nekadar atarsak "tuttu tutacak gibi. Ne beklersin İslam Duşmanından !!!!. Genelde tüm mediya tuttu tutacak ve insanları aldatıcı yönlendirme beyin çelme. Haberlere bakanlar doğruyu ve iyiyi bilen, Vatana hizmet eden Partiyi çok iyi bilir. Bu tür tahmin haberler saçmalık
  • Gün - Dem Gün - Dem 29 dk önce
    Yemeyen, yedirmeyen, çalmayan, çaldırmayan, hırsız bizim hırsızımız demeyen, Belediye binası girişinde rüşvet alanda, verende melundur. (Hadisi Şerif) Tabelası asan Milli Görüş belediyeciliğiniMillet olarak çok özledik.
  • İşsizİşsiz41 dk önce
    Adıyaman'ı atlamışlar.

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