Google verileri açıkladı: 2 büyükşehir Saadet Partisi'nin
Google, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi verilerini paylaştı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.28 Şubat 2019 Perşembe 21:26
ABD merkezli internet arama motoru Google, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için adaylarla ilgili yapılan Google Trends arama sonuç verilerini yayınladı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.
Saadet Partisi, iki büyükşehirde önde
Google Trends verilerine Saadet Partisi, Ordu ve Şanlıurfa'da ön plana çıkıyor. Ordu'da Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime giren İdris Naim Şahin yüzde 66 olarak açıklanırken Şanlıurfa'da ise Sebahattin Cevheri oyların yüzde 54'ünü alıyor.
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