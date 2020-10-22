Google seo adwords

Google adwords | Teknolojinin gelişmesiyle internetin cep telefonlarına kadar ulaşması alışveriş anlayışımızdan bilgi edinme yollarımıza kadar pek çok alanı değiştirdi. Pandemi döneminde ise özellikle alışverişler online kanallardan yapılmaya başlandı. Kullanıcıları bir siteye çekebilmek içinse Google’da ön sırada çıkmak son derece önemli. Bir haber ya da bir ürünün ilk sayfalarda çıkması ise kazancı arttırır. Peki, Google adwords nasıl kullanılır?

Seo nedir?

Seo son yıllarda sıkça kullanılan bir terim haline geldi. Özellikle de internetle haşır neşir olanlar arama motorlarında daha ön planda çıkabilmek için Seo'nun gücünden yararlanıyor. Seo; arama motoru optimizasyonudur. Web sitelerinin arama motorlarında daha önde çıkması için kriterlere uygun anahtar kelimelerle güçlendirme işidir. Kısaca seo; Web sitelerinin arama motorlarında daha iyi performans göstermesi için yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdir.

How does Google Adwords work? (Google adwords nasıl çalışır?)

Google Adwords, bir reklam hizmetidir. Google Adwords 2019'da Google Ads olarak değiştirdi. Google Adwords'e vereceğiniz reklam sayesinde arama sayfasında en üstlerde yer almanızı sağlar. Arama motorunda ilk sıralarda yer almak ise web sitelerine pek çok getiri sağlar. Bu sebeple belirli bir ücret karşılığı bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Google Adwords ücretleri

Web sitenize daha çok ziyaretçi çekebilmek, satışlarınızı ya da hizmet verdiğiniz kişi sayısını arttırmanın pek çok getirisi olacaktır. Google Adwords fiyatları arama farklılık gösterebiliyor. Google Adwords reklam vermek için 'ds.google.com' sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu internet sitesine giriş yapıp sağ üst köşedeki form doldur ya da hemen başvur seçeneklerine tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.