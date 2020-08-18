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Teknoloji Google Chorme, kullanıcı güvenliği için düğmeye bastı!
Teknoloji

Google Chorme, kullanıcı güvenliği için düğmeye bastı!

En çok tercih edilen internet tarayıcı olan Chorme, kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir şekilde korunması için harekete geçti. Peki Chorme'un yeni kullanıcı bilgilerini nasıl koruyacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:19:00 - 2020-08-18 14:20:09
Google Chorme, kullanıcı güvenliği için düğmeye bastı!

Dünyada en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chorme, kullanıcı bilgilerinin korunması ile ilgili düğmeye bastı. Kullanıcıların rahat ve güvenli bir şekilde gezinme yapabilmesi için Google, tarayıcısında özel bilgiler üzerine çalışıyor.  Bu çalışma sonucunda kullanıcıların kişisel bilgilerini girdiği formlara dikkat etti. Birçok kez bu formlar aracılığıyla kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiği ve güvenliğin sağlanması gerektiği görüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda kişisel bilgilerin güvenli olmayan formlar tarafından çalındığı belirlendi. Kullanıcılarla buluşacak olan Chrome 86 sürümüyle birlikte kullanıcı güvenliği için riskli olan formlara uyarı notu eklenecek. Eğer kullanıcı güvenli olmayan bir forma veri girişi yaparsa tarayıcı bir uyarı mesajı gösterecek.

Güncelleme ile birlikte güvenli olmadığı belirtilen formlar için otomatik doldurma özelliği de kullanılamayacak. Güvenli olmayan kaynağa giriş yapmak isterse eğer kullanıcılar 'elle' formu onaylaması gerekecek.

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