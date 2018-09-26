Google Bitcoin yasağını sonlandırdı

ABD merkezli teknoloji devi Google, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza atttı ve yaklaşık bir yıldır süren Bitcoin yasağını kaldırdı.



CNBC'de yer alan habere göre Google, Bitcoin ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı.



Google yetkilisi Scott Spender, ilk yasağın konulduğu zaman CNBC’ye şu açıklamada bulunmuştu: “Kripto paraların geleceğini görebileceğimiz bir kristal küremiz yok, ancak yeterince tüketicinin zarara uğradığını ve tüketiciye zarar verme konusunda yeterince potansiyelinin olduğunu gördük, bu yüzden, buranın son derece dikkatli bir şekilde yaklaşmak istediğimiz bir alan olduğunu düşünüyoruz.”



Google’ın ana şirketi Alphabet, toplam gelirinin yaklaşık yüzde 86’sını reklamcılıktan kazanıyor. Şirket, 2018’in ilk yarısında 54 milyar doların üzerinde reklam geliri elde etti.