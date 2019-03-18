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Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik Projesi başlatıldı

Dünya voleybolundan sorumlu Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünyadaki yerel toplulukların kullanımı için, çoğu voleybol filesi olarak geri dönüştürülebilecek olan okyanuslara atılan balık ağlarını kurtarmak amacı ile tasarlanmış Good Net (İyi File) projesini başlatmak üzere deniz koruma grubu Ghost Fishing Vakfı ile bir araya geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik Projesi başlatıldı

Dünya voleybolundan sorumlu Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünyadaki yerel toplulukların kullanımı için, çoğu voleybol filesi olarak geri dönüştürülebilecek olan okyanuslara atılan balık ağlarını kurtarmak amacı ile tasarlanmış Good Net (İyi File) projesini başlatmak üzere deniz koruma grubu Ghost Fishing Vakfı ile bir araya geldi.


Good Net Projesi, FIVB ve ortakları ile Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda tanıtıldı. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda plaj voleybolu turnuvalarına ev sahipliği yapan Copacabana’da, Olimpiyat Oyunları için FIVB tarafından tamamen yenilenen bir okul da bulunuyor. Bölgedeki yörenin halkı, gerçekleştirilen tanıtım esnasında ilk kez voleybol filesine dönüştürülmüş balık ağlarının kullanıldığı sahil kortlarında voleybol oynadı ve ve hayalet ağların neden olduğu sorunlar hakkında daha fazla bilgi aldı.


Her yıl 640 bin ton balık avlama malzemesi; balinalar, yunuslar, kaplumbağalar ve her tür balık dahil olmak üzere deniz hayvanlarını okyanuslarda tuzağa düşürmeye devam ediyor. Good Net Projesi, bu sorunun çözümüne katkıda bulunurken, sorun hakkında küresel farkındalığı arttırmayı da hedefliyor.


Konu ile ilgili konuşan Brezilyalı voleybol yıldızı Giba (Gilberto Amauri Godoy Filho), “Voleybolcu olarak fileler oyunumuzun ve eğlencemizin merkezindedir. Ayrıca bizler sahili de seviyoruz. Bu yüzden, okyanuslarda, görüş alanımızdan uzak olan yerlerde okyanusa önemli ölçüde zarar veren çok sayıda ağın bulunduğunu öğrenmek bizim için çok zor ve üzücü oldu. Voleybol Olimpiyat Oyunları’nda en çok izlenen spor. Dolayısıyla Ghost Fishing gibi vakıflarla takım olmak ve Good Net Projesi’nde birlik olmaktan daha iyi ne olabilir ki” dedi.


Hollanda merkezli Ghost Fishing ve onların küresel dalgıç ekipleriyle birlikte çalışan FIVB, gücünü vakfın her bir ortağı ile birleştirerek Good Net’e belirli özellikler, deneyim ve iletişim ağı sağladı.


Good Net, ayrıca, denizlerdeki plastik kirliliği ile mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) Temiz Denizler kampanyasına da dahil bir proje. 2017 yılının Şubat ayında başlatılan Temiz Denizler kampanyası, denizlerdeki çöpler konusunda küresel farkındalığı arttırmanın yanı sıra, atık ve geri dönüşüm yönetimindeki boşlukları vurgulayan ve ele alan tedbirler almayı hedeflemekte.


Ghost Fishing CEO’su Pascal van Erp, konuyla ilgili olarak, “Dalgıçlar olarak okyanusları derinden önemsiyoruz. Ayrıca, sadece küçük bir azınlığın verilen zararı görebildiği yerlerde, hayalet ağların deniz hayvanlarına büyük miktarda zarar verdiğinin farkındayız. Ancak ister yerel bir plajda, ister televizyonda oynanan bir turnuvada olsun, voleybol fileleri başka bir görünürlük seviyesine sahip. Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca oyuncu ve voleybolsevere sahip, dünyanın birçok ikonik bölgesinde oynanan bir spor olan voleybol ile takım olarak bu konudaki farkındalığı arttırmak ve okyanuslardaki ağların tedarik zincirine geri dönüşümü konusunda nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sürdürülebilirlik Uzmanı Julie Duffus ise, “Küresel sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmenin anahtarı iş birliği içerisinde olmaya dayanıyor. FIVB’nin Temiz Denizler girişimine katılmasından dolayı çok mutluyuz. Birlikte, kirliliğin üstesinden gelmek için sporun gücünü kullanabilir, topluma ve çevreye aktif bir katkı sağlayabiliriz. Hayalet ağlar okyanuslarımızın biyolojik çeşitliliğinin en büyük tehditleri arasındadır ve Good Net Projesi’nin bir parçası olan FIVB, bu küresel sorunla başa çıkmak için yenilikçi çözümleri savunmaktadır” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:33
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