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Aktüel Gönüllüler depremzede çocuklar için seferber oldu
Aktüel

Gönüllüler depremzede çocuklar için seferber oldu

İzmir'de çok sayıda gönüllü, çadırda kalan depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor - Gönüllülerden Tuba Duman: - "Çocuklar, burada vakit geçirirken depremi biraz unutuyorlar. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de birlikte vakit geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:01:42 -
Gönüllüler depremzede çocuklar için seferber oldu

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - İzmir'de çok sayıda gönüllü, zor günler yaşayan depremzede çocukları biraz olsun mutlu edebilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki Şehit Hakan Ünal Parkı'nda kurulan AFAD çadırlarında kalan vatandaşların çocukları için gönüllüler tarafından çeşitli etkinlikler organize ediliyor.

Çadırların arasında balonlarla süslenen etkinlik alanı oluşturan gönüllüler, masal, resim ve seramik atölyeleri düzenliyor.

Gönüllülerden Tuba Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen gönüllülerden oluşan bir grupla çadırlarda kalan çocuklara yönelik çeşitli atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Okul öncesi ve resim öğretmenleri ile pedagog, psikolog ve sanat eğitmenlerinin desteğiyle hazırladıkları programlarla çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamaya çalıştıkları dile getiren Duman, "Bugün masal ve resim atölyemiz vardı. Serbest oyun zamanlarımız var. Oyuncak oynayıp, resim yapıyoruz, seramik atölyelerimiz olacak." dedi.

Duman, çadırlarda kalan depremzede ailelerin etkinliklerden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Çocuklar, burada vakit geçirirken depremi biraz olsun unutuyorlar. Aileler, bu yüzden memnuniyetlerini bize iletiyorlar. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de birlikte vakit geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar, iletişim kuruyorlar." ifadelerini kullandı.


Etkinliklere katılan çocukların genelde ilkokul ya da okul öncesi dönemde olduğuna dikkati çeken Duman, "Açık hava kreşi gibi bir hava var şu anda. Atölye gibi faaliyetlerle kaliteli vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

- Hayırseverlerden oyuncak hediyesi

Çadırların kurulduğu bölgelerde bazı hayırseverler de çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Yaklaşık 10 arkadaşıyla bir araya gelerek 5 bin liraya yakın para topladıklarını belirten Mehmet Özergen, şunları kaydetti:

"Çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli hediyeler, oyuncaklar, çikolata ve süt ürünlerinden oluşan paketler hazırladık. Çocuklar da çok mutlu oldu, Allah kabul etsin, inşallah yerlerine ulaşır, biz de sevabını kazanırız. Deprem sonrası gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlar düşünülmüş. Çocukları sevindirmek akıllara gelmemiş olabilir. Çocukları biz düşünelim dedik, şimdi herkes yemek derdinde, çadır derdinde. Bu yüzden biz de böyle farklı bir şeyler yapalım istedik."




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