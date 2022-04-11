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Aktüel Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor
Aktüel

Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor

Şanlıurfa’da Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerin gönüllü destek verdiği “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evinde bakım ve onarım yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:17:00 -
Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor

Toplumda yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik tesisatlarını onarıyor, evdeki mobilyalarının tamirini yapıyor ve aileler için yeni mobilyalar üretiyor. Ailelere çeşitli konularda rehberlik yapan öğrenciler, ihtiyaç duydukları konularda imkanları ölçüsünde onlara yardımcı olarak yanlarında olduklarını gösteriyor.

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