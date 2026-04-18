Gönüllerin fethi teker üstünde gerçekleşti! Hollandalı gurbetçilerden destansı yolculuk: Motosikletle umreye gidip Sivas'ta mola verdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa'nın göbeğinden kutsal topraklara uzanan iman dolu bir yolculuk hikayesi Sivas'ta mola verdi. Hollanda, Belçika ve Almanya'dan bir araya gelerek demir atlarıyla yola düşen 8 kişilik ekip, binlerce kilometrelik zorlu parkuru aşarak umre ibadetlerini yerine getirdi. Dönüş yolunda Anadolu'nun kalbi Sivas'a uğrayan ekip, yaşadıkları manevi atmosferi ve çektikleri çileyi paylaştı.

Hollanda'dan motosikletleriyle yola çıkarak umre ibadetini yerine getiren 8 kişilik ekip, dönüş yolunda Sivas'a uğradı.

Hollanda, Belçika ve Almanya'dan motosikletleriyle yola çıkan 8 kişilik ekip, umre ibadetlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda Sivas'a uğradı. Binlerce kilometrelik güzergahı motosikletleriyle aşan ekip, uzun ve zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden geçilerek sürdürülen yolculukta hava ve yol şartları zaman zaman zorlayıcı bir etken olsa da ekip tüm zorluklara rağmen yolculuklarını sürdürüyor. Kutsal topraklarda bulunmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığı belirten ekip lideri Bülent Kocaoğlu yolculuğun manevi yönünün ön planda olduğunu ve uzun süren yolculuk boyunca dayanışma ve sabrın önemini daha iyi anladıklarını ifade etti. Sivas'ta mola veren ekip daha sonra buradan ayrılarak yollarına devam etti.

"Ben eşimle birlikte yola çıktım"

Ekip lideri Kocaoğlu, yaklaşık bir buçuk haftada Mekke'ye ulaştıklarını belirterek, yol boyunca çok farklı iklim şartlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Kocaoğlu, "Yolculuk boyunca soğuk, yağmur ve kar gördük. Güneye ulaştığımızda ise 40-45 derece sıcaklıkla karşılaştık. Bu şartlarda motor kullanmak ciddi bir dayanıklılık ve cesaret gerektiriyor. Eskiden insanlar aylarca develerle yolculuk yapıyormuş. Biz de motorcular olarak zoru başarmak istedik ve başardığımıza inanıyoruz. Ben eşimle birlikte yola çıktım, o benim arkamda yolculuk etti ve umre ibadetini yaptıktan sonra uçakla Hollanda'ya döndü. Bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

"Özellikle Ürdün ve Suriye geçişlerinde ciddi zorluklar yaşadık"

Yolculuk sırasında en büyük zorluğun sınır kapılarında yaşandığını ifade eden Kocaoğlu, "Kabe'yi ve Peygamber Efendimizin kabrini görmek tarif edilemez duygular yaşattı. Konuşurken bile insanın dili tutuluyor. Gözyaşlarımızı tutamadık. Özellikle Ürdün ve Suriye geçişlerinde ciddi zorluklar yaşadık. İşlemler yavaş ilerliyor ve sabır gerektiriyor. Bu sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir sınav. Bu zorluğa hazır olan herkese motorla ya da diğer vasıtalarla gitmelerini tavsiye ederim" dedi. 

