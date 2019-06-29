“Gönülleri makam yapmaya geldik”
Bursa'nın Gürsu ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Işık, makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıdı.29 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
Hasan Özan Bursa
Bursa’nın mütevazı ve çalışkanlığıyla bilinen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yine gönüllere dokunan bir uygulamasıyla adından söz ettiriyor. Makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıyan Başkan Mustafa Işık, bir yandan rutin işlerini yaparken diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Belediye işlemleri için gelen vatandaşlar, meydanda başkanın makam odası ve kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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