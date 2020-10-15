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Aktüel Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler
Aktüel

Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görme ve fiziksel engelli gençlerden oluşan halk müziği grubu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verecekleri konserle kulakların pasını silmeye hazırlanıyor - Müzik eğitmeni ve koro şefi Halil Gümüş: - "İlk olarak ilimizde ve ilçelerimizde konserler vereceğiz. Sonra da Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz" - Grubun solistlerinden Serap Demirkabu: - "Haftanın 5 günü buradayız. Saz ve şan eğitimi alıyoruz. Konserimiz olacak, heyecanlıyız"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:18:11 -
Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da engel tanımayan gençlerden kurulan halk müziği grubu ilk konserle seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, engelsiz bir hayatın önünü açmak için engelli bireylere yönelik birçok proje üretiyor.

Mesleki edindirme kurslarının yanı sıra hayata renk katan çalışmalara da imza atan Müdürlük, görme engellilerin karanlık dünyasını notalarla aydınlatmak için müzik topluluğu oluşturdu.

Grup kurulurken müzik alt yapısına sahip fiziksel engelli gençlerden de destek alındı.

Ritim, nota ve ses eğitimi verilen grup üyeleri yetenekleri doğrultusunda grupta görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerekli tedbirleri alarak Sümer Park'taki merkezde eğitimlerini sürdüren grup üyeleri, ilk konser için gözünü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne çevirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada görme, işitme, ortopedik ve farklı engeli bulunan bireylere ulaşarak kendilerine uygun kurslar açtıklarını ve bu kapsamda bünyelerinde 22 kurs bulunduğunu aktardı.

Akyıldız görme ve fiziksel engelli gençlerden oluşan müzik grubunun 12 kişiden oluştuğunu, ilk konsere çıkmak için gün saydıklarını ifade etti.

- "Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz"

Müzik eğitmeni ve koro şefi Halil Gümüş, Türk halk müziği dalında koro oluşturduklarını, ekip olarak güzel bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Yeteneği ve müziğe yatkınlığı olan gençleri seçerek grubu oluşturduklarını dile getiren Gümüş, "Yolun başındayız. İnşallah güzel projelerimiz var. Projelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. İlk olarak ilimizde ve ilçelerimizde konserler vereceğiz. Sonra da Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

Grupta solist olan Serap Demirkabu da müziğin ruhunun gıdası olduğunu ifade ederek, 6 yaşından bu yana müzikle uğraştığını söyledi.

Haftanın 5 günü müzik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demirkabu, "Saz ve şan eğitimi alıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir konserimiz olacak, ilk olacağı için heyecanlıyız." diye konuştu.

- "İlk konserimizi 3 Aralık'ta vereceğiz"

Saz ekibinde yer alan Dicle Üniversitesi (DÜ) Türkçe öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Kadir Tek de çocuk yaşlardan beri müziği çok sevdiğini, 14 yaşında bağlama çalmaya başladığını aktardı.

Müzik eğitmeni Halil Gümüş ile tanışmasının hayatının dönüm noktası olduğu anlatan Tek, "İlk konserimizi 3 Aralık'ta vereceğiz. 12 kişilik ekibimiz var. Büyük umudumuz var." dedi.

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