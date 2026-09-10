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Gündem Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı’nın ardından çöp konteynerinde kangal sucuk skandalı! CHP’li belediyenin organizasyonu sınıfta kaldı!
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Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı’nın ardından çöp konteynerinde kangal sucuk skandalı! CHP’li belediyenin organizasyonu sınıfta kaldı!

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Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı’nın ardından çöp konteynerinde kangal sucuk skandalı! CHP’li belediyenin organizasyonu sınıfta kaldı!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde CHP’li belediye tarafından düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı, kapanışın ardından patlak veren gıda skandalıyla gündeme oturdu. Dört gün süren etkinlik alanının hemen yanı başındaki çöp konteynerinde atılmış vaziyette çok sayıda kangal sucuk bulundu. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği fuarda stant açan gıda firmalarına ait olduğu tahmin edilen sucukların çöplükte yakalanması, CHP’li belediyenin organizasyon ve denetim yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı'nın tamamlanmasının ardından fuar alanının yanındaki çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Ürünlerin kaynağı ve çöpe atılma nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı, dört gün süren programın ardından sona erdi.

Kadınların el emeğiyle hazırladığı oya ve çeyizlik ürünlerin sergilendiği fuar alanında çeşitli gıda firmaları da yer aldı. Fuarın sona ermesinin ardından alanın yanında bulunan çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk bulundu. Söz konusu ürünlerin hangi firmaya ait olduğu ve neden çöpe atıldığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

 

Sucukların fuar kapsamında satışa sunulup sunulmadığı da bilinmiyor. Ürünlerin bozulma veya farklı bir nedenle satıştan kaldırılmış olabileceği değerlendirilirken, sucukların fuar süresince tüketicilere sunulup sunulmadığı konusunda da bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan görüntülerin ardından fuar kapsamında satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin yapılıp yapılmadığı da gündeme geldi.

Konuya ilişkin ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

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