Gomis'e Suudi Arabistan'dan olağanüstü teklif

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif geldi.Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal'ın, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'in bonservisi için 7.5 milyon Euro teklif etti. Gomis'e ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi yapıldı.

AL HİLAL, TRANSFERİ BU HAFTA İÇERİSİNDE BİTİRMEK İSTİYOR

Al Hilal'ın, Galatasaray'a bu teklifi Pazartesi günü yaptığı ve bu haftaiçinde transferi bitirmeyi hedeflediği bildirildi.