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Gomis paylaştı: Kartal, kanarya ve balık...

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis,sarı kırmızılıların Bursaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçından ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:20
Gomis paylaştı: Kartal, kanarya ve balık...

Galatasaray'ın eski golcüsü ve Al Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'a gönderme yaptı.

Galatasaray'ın 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı Bursaspor maçı sonrası Fransız golcü sosyal medya hesabından "Hayvanları seviyorum ve hepsine saygı duyuyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Bu yüzden timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir aslanın timsahı korkutup kaçırdığı bir video da ekledi. Gomis'in mesajı kısa zamanda sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisini gördü.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 00:20
  1. Bursa
  2. Galatasaray
  3. Bafetimbi Gomis

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