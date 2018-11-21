Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, bu haberler üzerine kendisine ait sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Gomis yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum. Mutlu oldum. Ama 'Aslan' her zaman evinde, Aslantepe'de kalacak."