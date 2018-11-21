Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!
Bir süredir spor gündeminde yer eden, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'ye geleceğine dair dedikodulara yıldız oyuncudan açıklama geldi.21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, bu haberler üzerine kendisine ait sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.
Gomis yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum. Mutlu oldum. Ama 'Aslan' her zaman evinde, Aslantepe'de kalacak."
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