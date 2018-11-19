Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis bombası geldi. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile para polemiği yaşayan Gomis'in Süper Lig’de iyi bir performans gösteremeyen Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilmesi gözleri bir anda Gomis’e çevirdi. Peki Gomis, Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Son dakika Gomis haberleri…

Bafetimbi Gomis'in Al Hilal takımında mutlu olduğunu söyleyen menajeri Mendy Gomis'in Fenerbahçe'ye transferinin sadece bir söylentiden ibaret olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin Gomis'le görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski oyuncuları Gomis hakkında, "Parasını almadığı için Kayseri'ye gitmemişti" açıklamasını yapmıştı. Fransız yıldız, Albayrak'a sert çıkmıştı. Gomis, "Kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına ve hakkımda yalan söylemesine izin vermeyeceğim. Zamanla tüm gerçekler söylenecek" demişti.

Gomis kimdir?

Bafétimbi Gomis 6 Ağustos 1985 tarihinde La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Saint-Étienne altyapısında başlayan Gomis, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde aynı takımla imzaladı. Tecrübe kazanması için 2004-05 sezonunda Fransa'nın İkinci Lig ekiplerinden Troyes'e kiralandı. Sonraki sezon Saint-Étienne kadrosuna geri çağrılan Gomis, 2005-09 arasındaki sezonlarda takımıyla birlikte toplam 142 maçta şans buldu ve 40 gol atmayı başardı.

2009 senesinde Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'a transfer oldu. 2009-2014 yılları arasında 178 maçta forma şansı bulan Gomis, 64 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Takımıyla birlikte 2011-12 sezonunda Fransa Kupasını ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez Trophée des champions'u kazandı. 2014 senesinde İngiltere'nin önemli kulüplerinden Swansea City'e transfer olan tecrübeli forvet, 2016-17 sezonunda da Fransız ekip Marseille'ya kiralandı. 2017 senesinde de Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray'a transfer olan Gomis, 2008 senesinden bu yana da Fransa Milli Takımı forması giymektedir. Bafétimbi Gomis, bir kez milli takım idmanlarında, bir kez de lig maçı sırasında ani baygınlık yaşadı. Gomis ve sevenlerini korkutan bu olaylar sonrasında ayrıntılı muayene edilen Fransız futbolcuya 'vazovagal senkop' teşhisi kondu.