Onlar da ormanı terk edip şehire indi

Ayının köyün sokaklarında özgürce dolaştığını ifade eden Kale köyü muhtar azası Zeynep Ünaldı, "Genç bir ayı bir haftadır köyümüzde kendi haline dolaşıyor. Vatandaşlar muhtarlığımıza bildirdi. Ben ayrıca burada okulda da görev yapıyorum. Okulun etrafında da gezdiğini fark ettik. Öğrenciler için de tehlike arz ediyor. Doğada olması gerekirken yerleşim yerlerinin içerisinde olması tehlike arz ediyor. Biz bunu yetkililere bildirdik, doğal ortamına bırakmayı planladık. Şu an hala köyde okulun çevresinde dolaşıyor. Annesinin olmadığını düşünüyoruz.