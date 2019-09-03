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Golf şampiyonasına futbol sahasında hazırlanıyor

- Ardahanlı golf oyuncusu Semiha Gülşen Çimen, 7-8 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası'nda en iyi performansı göstermek için futbol sahasında kampa girdi- Golfçü Semiha Gülşen Çimen:- "Heyecanlı geçen yarışmalarda hedefim ve amacım milli sporcu olmak. Bu alanda derece almak, golfte Ardahan'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

03 Eylül 2019 Salı 11:15
Golf şampiyonasına futbol sahasında hazırlanıyor


ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) 7-8 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası'na katılacak olan Ardahanlı golfçü Semiha Gülşen Çimen, antrenmanlarını futbol sahasında sürdürüyor.

Ardahan Merkez Cemal Zekiye Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi golfçü Semiha Gülşen, 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası'nda Ardahan'ı temsil etmek amacıyla Ardahan'da kampa girdi.

Kentte aktif golf sahası olmadığı için söz konusu şampiyonada başarılı olmak için futbol sahasında antrenman yapan Semiha Gülşen, çalışmalarını kentteki Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde yer alan sentetik futbol sahasında gerçekleştiriyor.

Diğer golfçü arkadaşlarıyla saat 10.00'da futbol sahasına gelen Semiha Gülşen Çimen, golf eğitmeni Hakan Fırıncı yönetiminde çalışmalarını saat 13.00'e kadar devam ettiriyor.

Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren genç sporcu, futbol sahasında golf topu ile atışlar gerçekleştirerek şampiyonaya hazırlanıyor.

Semiha Gülşen Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 TGF Yıldızlar Şampiyonası'ndan başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu söyledi.


- "Golfte Ardahan'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"


Öncelik hedefi söz konusu şampiyonayı başarıyla geçmek, ardından milli sporcu olmak için diğer yarışmalarda da başarı göstermek olduğunu aktaran Semiha Gülşen, şunları kaydetti:

"Heyecanlı geçen yarışmalarda hedefim ve amacım milli sporcu olmak. Bu alanda derece almak, golfte Ardahan'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Daha önceki yarışmalarda birincilik almak bizleri mutlu etmişti, aynı mutluluğu yine yaşamak istiyorum. Çünkü ben bu sporu severek yapıyorum. Herkese tavsiyem bu sporu yapsınlar. Golf eğlenceli ve insana stres attırıyor."

İmkanlar çerçevesinde yarışmalara futbol sahasında hazırlanmasına rağmen geçmişte olduğu gibi başarı sağlamak istediğini dile getiren Semiha Gülşen, sporcunun istemesi halinde başarının elde edileceğine inandığını aktardı.

Semiha Gülşen Çimen, desteklerinden ötürü Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ile golf eğitmeni Hakan Fırıncı'ya teşekkür ederek, "Bende çok büyük emekleri var, başarımda onların emekleri fazla. Onlar bana destek oldukça başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Semiha Gülşen Çimen, golfun 2019 faaliyet programında yer alan yıldız minikler kategorisindeki altı ayakta oluşan müsabakalarda 3 birincilik aldığını sözlerine ekledi.

Genç sporcunun golf eğitmeni Hakan Fırıncı da öğrencisine güvendiğini dile getirdi.

Sporcularının daha önceki başarılarını göz önüne aldıklarında İstanbul'da da başarılı olacağına inandığını anlatan Fırıncı, "Zor şartlarda bu başarıyı yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Semiha Gülşen Çimen golfte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı başarılar elde etti, tekrar başarılı olacağına inanıyorum, o güveni bize veriyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:15
  1. Ardahan
  2. Golf
  3. Semiha Gülşen Çimen

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