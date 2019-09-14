Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası - Organizasyonda üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı



ANTALYA (AA) - Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç adına golf branşında düzenlenen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Türkiye Golf Federasyonu tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübünde düzenlenen organizasyonda 11 ülkeden 55 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın üçüncü günü sonunda erkeklerde Danimarkalı golfçü Mads Roddik ve Rus sporcu Egor Eroshenko, toplamda 213 (-3) vuruşla ilk sırayı paylaştı. Danimarkalı Kasper Nyland 214 (-2) vuruşla ikinci, Alman Richard Schumann 217 (+1) vuruşla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Hollandalı Lizzy Peeters ve Rus Nataliya Guseva, toplamda 209 (-7) vuruşla birinciliği paylaşırken, milli sporculardan Petek Peker 227 (+11) vuruşla ikinci, Ayşe Demir ise 228 (+12) vuruşla üçüncü sırada bulunuyor. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, yarın final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.