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Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası

- Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonda, 31 ülkeden 250 sporcu mücadele ediyor - Organizasyon sahibi Bekir Kara:- "Oyuncular, misafirperverliğimizden, sahalardan ve otelimizden çok memnun. Şu anda her şey yolunda gidiyor"

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 17. Golf Mad Pro-Am turnuvası başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf sahalarında başlayan turnuvada, 31 ülkeden 250 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon sahibi Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya katılımın yüksek olması nedeniyle müsabakaların, National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübünün sahalarında oynanıyor.

Antalya'nın batı kısmında fırtına nedeniyle okullar tatil edilirken, Belek'te havanın golf oynamak için son derece güzel olduğunu dile getiren Kara, "Oyuncular, misafirperverliğimizden, sahalardan ve otelimizden çok memnun. Şu anda her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Bekir Kara, organizasyonda üç amatör ve bir profesyonel takımın yarıştığını vurgulayarak, turnuvanın toplam para ödülünün 90 bin avro olduğunu kaydetti.

Turnuva, 9 Şubat'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:13
  1. 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
  2. Antalya
  3. Belek
  4. Golf

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