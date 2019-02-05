Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası





ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek 17. Golf Mad Pro-Am turnuvasında 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Organizasyon sahibi Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılımın yüksek olması nedeniyle müsabakaların, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübü ve Regnum Carya Golf Kulübünün sahalarında aynı anda yapılacağını söyledi.

Antalya'da havanın golf oynamak için son derece uygun olduğunu dile getiren Kara, "Turnuvada, üç amatör ve bir profesyonelden oluşan takımlar yarışıyor. Amatör oyuncuların hepsi ülkelerinde üst düzey iş adamları. Antalya'ya gelebilecek en üst düzey turisti golf sayesinde ağırlıyoruz. O yüzden bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı açısından çok güzel bir turnuva olacak. Her yıl katılımcı sayısı artarak devam ediyor." diye konuştu.

Kara, turnuvada yarışan profesyonel sporcular için 90 bin avrolu para ödülü verileceğini belirterek, "Amatör sporcuların katıldığı ülkelere bakıldığında, Avrupa'nın en büyük Pro-Am turnuvasını Antalya'da gerçekleştireceğiz. Amatör sporcular için de çeşitli hediyeler olacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılacak sporcuların Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapacağına inandığını aktaran Kara, turnuvaya destek olan firmalara teşekkür etti.

