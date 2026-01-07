  • İSTANBUL
Gölette cesedi bulunmuştu! İşte Elif Kumal'ın son görüntüsü!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ancak iddialara göre son görüntüleri olduğu belirtilen kayıtlar kamuoyuna yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, 27 Aralık günü kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Karadan, havadan ve su altından sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 Ocak günü Erdek Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

