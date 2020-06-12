  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı

Denizli’nin Kale ilçesinde özçekim yaparken gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken birlikte boğularak hayatını kaybeden dayı ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:55:54 -
Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı

Denizli’nin Kale ilçesinde özçekim yaparken gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken birlikte boğularak hayatını kaybeden dayı ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk’un ise yüzme eğitimi aldığı öğrenildi.


Olay, dün Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi’ndeki Sazak Sulama Baraj göletinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik için gölet kenarına giden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk fotoğraf çektirmek için göletin yanına gitti. Moyuk bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Yeğeninin suda çırpındığını gören dayısı Tunahan Nazalı (22) ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Ancak dayı da akıntıya kapılarak suda boğularak gözlerden kayboldu. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.



Cenaze de aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti


Yeğen ve dayının cenazeleri yapılan otopsi çalışmasının ardından ailelerine teslim edildi. Hastane morgundan alınan cenazeler helallik için evlerine getirildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken ve zaman zaman sinir krizleri geçiren aile üyelerini yakınları güçlükle sakinleştirdi.


Dayı ve yeğenin cenazeleri Kayabaşı Mahallesi Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı