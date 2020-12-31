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Ekonomi Golden Global, açık bankacılığa en hızlı uyum sağlayan banka oldu
Ekonomi

Golden Global, açık bankacılığa en hızlı uyum sağlayan banka oldu

Golden Global IT Direktörü Dr. Cemal Gümüş: - "Henüz yeni kurulmuş bir banka olmamıza rağmen ApiGo ile çok hızlı sürede API'lerimizi açarak iş birlikleri yapmaya başladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:26:33 -
Golden Global, açık bankacılığa en hızlı uyum sağlayan banka oldu

İSTANBUL (AA) - Golden Global, ApiGo ile açık bankacılığa en hızlı uyum sağlayan banka oldu.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, bankanın iştiraki finansal teknoloji şirketi Architecht tarafından hayata geçirilen, bulut tabanlı açık bankacılık platformu ApiGo; finansal kuruluşların açık bankacılık uygulamalarını hayata geçirebilecekleri, yeni iş modelleri geliştirebilecekleri ve kendilerini farklılaştırabilecekleri çözümler üretmeye devam ediyor.

Bankaların ve FinTech'lerin kendi API'lerini tek bir platform üzerinden sunmalarını sağlayan, PSD2 ve Berlin Grup Standartlarına uyumlu bir şekilde hizmet veren ApiGo, servislerini üçüncü taraflar ile paylaşmak isteyen tüm sektör oyuncularının yasal yükümlülüklerini açık bankacılık kapsamında çözüme kavuşturuyor.

Dış ticaret firmalarına bankacılık hizmetleri ve alternatif finansman yöntemleri sunmak amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk faizsiz yatırım bankası Golden Global Bank resmi olarak faaliyete geçişinden sadece 3 ay gibi kısa bir süre sonra API'lerini ApiGo ile FinTech'lerle buluşturdu.


- "Açık bankacılıkta liderliğimizi koruyarak globalde de önemli işleri hedefliyoruz"


Açıklamada görüşleri yer alan Golden Global IT Direktörü Dr. Cemal Gümüş, henüz yeni kurulmuş bir banka olmalarına rağmen ApiGo ile çok hızlı sürede API'lerini açarak iş birlikleri yapmaya başladıklarını bildirdi.

Halihazırda 3 FinTech firmasıyla entegrasyon süreçlerini tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Gümüş, "ApiGo'nun desteğiyle 2021'de kartlı sistemler ve Blockchain teknolojileriyle bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Yatırım bankası olmamız sebebiyle geniş şube ağımız bulunmuyor. Bunun yerine uç noktalara erişimimizi API entegrasyonuyla sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Architecht Ürünlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çınar ise, ApiGo'nun bankaları ve FinTech'leri çok kısa sürede açık bankacılığa uyumlu hale getiren bir platform olduğunu bu birliktelikle ispatladıklarını aktardı.

Çınar, "Golden Global'in bu çevik ve inovatif yaklaşımının diğer banka ve FinTech'lere de örnek olmasını ümit ediyoruz. Açık bankacılıkta Türkiye'deki liderliğimizi koruyarak globalde de önemli işlere imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


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