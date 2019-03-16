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Göl’de Neşet Ertaş rüzgarı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Göl Ortaokulu Gençlik Korosu Neşet Ertaş rüzgarı estirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:08
Göl’de Neşet Ertaş rüzgarı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Göl Ortaokulu Gençlik Korosu Neşet Ertaş rüzgarı estirdi.


Müzik Öğretmeni Ferhat Doğan yönetiminde Neşet Ertaş Türküleri Konseri verildi. Neşet Ertaş’ın dillerden düşmeyen "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Ah Yalan Dünya", "Gönül Dağı" ve "Nar Tanesi" gibi birçok türküsü seslendirildi. Konserin başlangıcında izleyiciler okul öğrencilerinden Saadettin Doğan, Neşet Ertaş’ın sazı ve sesini canlandırarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Müdüre başkan sözü


Okul Müdürü Savaş Avcı, Göl Ortaokulu Gençlik Korosu konserlerinin devamını başta Vezirköprü’deki okullar olmak üzere İl genelindeki okullarda da vermeyi planladıklarını belirterek, "Göl Ortaokulu önümüzdeki aylardan itibaren yeni müzik etkinliklerine ve projelerine hazırlanıyor. Konser için öğretmenimizi ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan okullardaki proje etkinlikleri ve sosyal etkinliklerin devam ettiğini ifade ederek okul yönetimi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Etkinlik sonunda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ve Okul Müdürü Savaş Avcı’nın talebi üzerine, ilçedeki eğitim kurumlarına ve eğitime desteğe devam ettiklerini belirterek kendisinin okulun çok amaçlı salondaki eksiklikleri tamamlayacağını ve gerekenin yapılacağını söylemesi izleyenlerin alkışları ile cevap buldu.


Konser sonrası katılımcılara yöresel bazlambaç ve bazlama ikram edildi. Konsere AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, okul müdürleri, kurum amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:08
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