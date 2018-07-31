0553 313 94 23

Golcü futbolcu adım adım Galatasaray'a! Kiralık olarak geliyor...

Galatasaray Belçika 1.Lig ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Lukasz Teodroczyk'ya kanca attı.

31 Temmuz 2018 Salı 02:38
Golcü futbolcu adım adım Galatasaray'a! Kiralık olarak geliyor...

Lukasz Teodroczyk adım adım Galatasaray’a yaklaşıyor… 1.5 milyon euro garanti para alan ve bonus’larla kazancı 2 milyon euro’ya çıkan Polonyalı oyuncu Anderlecht’in ve Belçika Ligi’nin en fazla kazanan ismi. 15 gol atmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı ve yerine Ivan Santini alındığı için elden çıkarılması zorunluluk. Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray’dan başka talibi olmaması ise 7.5 milyon euro bonservis bedeli isteyen Anderlecht’i köşeye sıkıştırdı. Galatasaray; Onyekuru’dan sonra Teodorczyk’i de kiralık olarak transfer etme aşamasına geldi.

Bu arada Anderlecht başkanı Marc Coucke, Lukasz Teodorczyk hakkında net bir dil konuştu: Polonyalı forvetim kulüpten ayrılabilir/ayrılmalı. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 02:38
  1. Galatasaray
  2. Lukasz Teodroczyk
  3. Anderlecht

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golcü futbolcu adım adım Galatasaray'a! Kiralık olarak geliyor...
    1. Golcü futbolcu adım adım..
    2. Galatasaray'ın transfer listesindeydi..
    3. İlhan Mansız o futbolcunun Beşiktaş'a..
    4. Uber Avrupa ülkesini karıştırdı
    5. ABD'de uçak düştü
    6. Arjantin ekibi Trabzonspor'da forma..
    7. Çorlu faciasının ardından makinistler..
    8. TSK'da bir ilk! Ulupamirli Kırgız..
    9. Pompalara yansımayacak! Akaryakıta zam
    10. CHP'li vekilden şaka gibi açıklama:..
    11. Şok iddia: Elektrik ve doğalgaza zam..
    12. 2018 YKS sonuçları açıklandı!
    13. Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den..
    14. Türkiye'den Moğolistan'a FETÖ uyarısı
    15. Meral Akşener'den kurultay açıklaması
    16. Gıda Tarım Ve Hayvancılık..
    17. Dost Kart sahibi 50 kişi işe alınacak
    18. Türk askerinin Katarlı generali..
    19. Muhteşem mimarisiyle göz dolduruyor:..
    20. Avrupa'da ırkçılık tartışmaları büyüyor
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi
    MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi
    MİT yatakta basıp şafakta paketliyor!
    MİT yatakta basıp şafakta paketliyor!