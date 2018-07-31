Golcü futbolcu adım adım Galatasaray'a! Kiralık olarak geliyor...

Lukasz Teodroczyk adım adım Galatasaray’a yaklaşıyor… 1.5 milyon euro garanti para alan ve bonus’larla kazancı 2 milyon euro’ya çıkan Polonyalı oyuncu Anderlecht’in ve Belçika Ligi’nin en fazla kazanan ismi. 15 gol atmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı ve yerine Ivan Santini alındığı için elden çıkarılması zorunluluk. Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray’dan başka talibi olmaması ise 7.5 milyon euro bonservis bedeli isteyen Anderlecht’i köşeye sıkıştırdı. Galatasaray; Onyekuru’dan sonra Teodorczyk’i de kiralık olarak transfer etme aşamasına geldi.

Bu arada Anderlecht başkanı Marc Coucke, Lukasz Teodorczyk hakkında net bir dil konuştu: Polonyalı forvetim kulüpten ayrılabilir/ayrılmalı.