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Gol sevinci yüzünden kadro dışı bırakıldı

Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da maçın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
Gol sevinci yüzünden kadro dışı bırakıldı

1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da, karşılaşmanın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynanan Denizlispor maçında takımın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner'in, Denizlispor'dan yetişmiş bir futbolcu olduğunu belirtti.

"ESAS OLAN HAYAT SINAVINDAN GEÇMEK"

Hüseyin Atakan Üner için yetiştirme bedeli olarak Denizlispor'a 375 bin lira ödediklerini ve ikinci satış gelirlerinden yüzde 30 vermeyi yazılı olarak taahhüt ettiklerini aktaran Özkan, bu futbolcuya oryantasyon eğitimi verdiklerini kaydetti.

Özkan, Hüseyin Atakan Üner'in farkettirmeden yaptıkları sınavları geçtiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ama insanoğlunun yaptığı sınavlar ile hayatın içinden çıkan sınavlar aynı değil işte. Esas olan, hayat sınavından geçmek. Golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini keserdim. Dün Hüseyin Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı. Altınordu Arması Yediemini sıfatıyla, 'Çocuklarımız geleceğimiz.', 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu.', 'Türkiye'nin Altınordu'su.' ana sloganlarımızda yara açan Hüseyin Atakan'ı, 3 maç kadro dışı bırakıyorum. 'Çevir kazı yanmasın.' yapmadığımızı ispat etmek için, ibretialem için, yani Allah'ın dışında hiç kimseye müdanamız olmadığını herkesin anlaması için, bu 3 maçta sahaya Hüseyin Atakan'ın yerine, bir A takım oyuncumuz ile değil, 18 yaş altı takımımızın sol açığı Berkay Görmez ile çıkacağız."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:26
  1. Hüseyin Atakan Üner
  2. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan
  3. Denizlispor
  4. Altınordu

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