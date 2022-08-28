Gol makinası Burak Yılmaz atıyor ama nafile...
Gol makinası Burak Yılmaz gollerine devam ediyor. Yıldız isim her maç gol atıyor ama takımı Hollanda liginde henüz kazanamadı.
Hollanda Ligi'nde Burak Yılmaz ve Doğan Erdoğan'ın formalarını giydiği Fortuna Sittard, Heerenveen'e deplasmanda 2-1 yenildi. Konuk ekibin tek sayısı Burak Yılmaz'dan geldi.
Hollanda Ligi'nin 4. haftasında Fortuna Sittard, Heerenven'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk'un golüyle 22. dakikada 1-0 öne geçti. Milan van Ewijk, 44. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golünü attı.
Doğan Erdoğan, 66. dakikada oyuna girerken; maça 11'de başlayan Burak Yılmaz, 84. dakikada penaltıdan takımının tek golünü kaydetti. Burak Yılmaz, dört hafta sonunda Sittard formasıyla üçüncü golünü kaydetti.
Heeerenven bu galibiyetle puanını 8 yaptı. Fortuna ise dört hafta sonunda puanla tanışamadı ve ligin son sırasında kaldı.
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