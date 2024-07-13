Gol kralını kadrosuna kattı! Beşiktaş'ın yeni gol makinesi: Ciro Immobile'nin kariyeri! Leblebi gibi gol atıyor

Fenerbahçe, Dzeko'nun yanına Beşiktaş'ın gol kralını çekiyor..

Beşiktaş, İtalyan futbolunun önemli golcülerinden Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. 1990 doğumlu yıldız, İtalya Serie A tarihine geçen performansları ve olağanüstü yetenekleriyle tanınmaktadır. İşte Immobile'nin kariyerine dair detaylar:

Gençlik yılları ve ilk adımlar

Ciro Immobile, futbol kariyerine Salernitana ve Sorrento altyapılarında başladı. 18 yaşında Juventus'un dikkatini çekerek bu dev kulübe transfer oldu. Juventus genç takımında gösterdiği performansla dikkat çeken Immobile, Siena, Grosseto ve Pescara'ya kiralandı. 2011-12 sezonunda Pescara formasıyla 37 maçta 28 gol atarak Serie B'de gol kralı oldu ve takımının Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.

Genoa ve Torino'daki başarıları

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2012-13 sezonu başında Genoa'ya transfer olan Immobile, burada İtalya Ümit Milli Takımı'nda da forma giydi. 33 maçta 5 gol atarak Torino'nun ilgisini çeken yıldız oyuncu, Torino'daki ilk sezonunda Serie A'da 22 gol atıp gol kralı olmayı başardı. Bu performansıyla 2014 Dünya Kupası kadrosuna seçildi ve turnuva sonrası Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Borussia Dortmund ve Sevilla günleri

Dortmund'daki ilk maçında kupa kazanan Immobile, Bundesliga'da ise beklenen performansı gösteremedi ve sadece 3 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 gol atarak dikkat çekti. Ancak bu performans takımda tutunmasına yetmedi ve 2015-16 sezonu başında Sevilla'ya transfer oldu. Sevilla'da da aradığını bulamayan Immobile, devre arasında kiralık olarak Torino'ya döndü ve 14 maçta 5 gol atarak EURO 2016 kadrosuna girmeyi başardı.

Lazio'daki altın yıllar

EURO 2016 sonrası Lazio ile anlaşan Immobile, burada kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı. 2016-17 sezonunda 37 maçta 23 gol atarak etkili bir performans sergiledi. 2017-18 sezonunda ise 33 maçta 29 gol ve 9 asist yaparak en efektif sezonunu yaşadı ve Mauro Icardi ile birlikte gol kralı oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 gol atarak gol kralı oldu.

Lazio tarihinin en golcü oyuncusu

2018-19 sezonunda Lazio ile İtalya Kupası'nı kazanan Immobile, 2019-2020 sezonunda Serie A'da 37 maçta 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan ilk İtalyan oldu. Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen EURO 2020'de İtalya A Milli Takımı’nın as forveti olarak Avrupa Şampiyonu apoletine ulaştı. 2021-22 sezonunda 27 golle gol kralı olan Immobile, Lazio tarihinin en golcü oyuncusu olarak kariyerini noktaladı.

Yeni durağı Beşiktaş

Immobile, toplamda 206 golle Lazio tarihinin en golcü oyuncusu olarak Beşiktaş'a transfer oldu. 4 kez Serie A, 1 kez Serie B ve 1 kez Avrupa Ligi gol kralı olan, 2019-20'de Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazanan ve EURO 2020'de Avrupa Şampiyonu olan Immobile, yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de gollerini atmaya devam edecek.