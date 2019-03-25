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Gol kraliçesi Leyla Öztürk, Çaycuma’yı başarıya taşıdı

Gaziantep Polisgücüspor’un başarılı milli oyuncusu Leyla Öztürk, öğretmen olarak çalıştığı Çaycuma Sipahiler Ortaokulu ile ilk kez katıldığı okullar arası yıldızlar hokey il müsabakalarında, erkeklerde birincilik ve kızlarda da üçüncülük kazandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:34
Gol kraliçesi Leyla Öztürk, Çaycuma’yı başarıya taşıdı

Gaziantep Polisgücüspor’un başarılı milli oyuncusu Leyla Öztürk, öğretmen olarak çalıştığı Çaycuma Sipahiler Ortaokulu ile ilk kez katıldığı okullar arası yıldızlar hokey il müsabakalarında, erkeklerde birincilik ve kızlarda da üçüncülük kazandı.


Süper Lig ekibi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımında kaptanlık yapan 28 yaşındaki milli oyuncu Leyla Öztürk, sporculuğunun dışında öğretmenlik hayatında da başarılara imza atmaya devam ediyor. 2013 yılında Gaziantep’den Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine Beden Eğitimi Öğretmeni olarak tayini çıkan Leyla Öztürk, 6 yıldır Çaycuma Sipahiler Ortaokulunda görev yapıyor. Spordaki başarılarını öğrencilerine aktarmaya başlayan Öztürk, çalışmalarının meyvesini almaya başladı. Öztürk, Çaycuma Sipahiler Ortaokulu ile ilk kez katıldığı okullar arası hokey yıldız erkekler il birinciliği müsabakalarında, erkeklerde birinci ve kızlarda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.



Gol kraliçesi oldu


2018 yılında, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası’nda Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takım kaptanı Leyla Öztürk, attığı 35 golle Süper Lig gol kraliçesi oldu. 4 yıldır Süper Lig Kadın Hokey takımı Gazintep Polisgücü Spor’da forma giyen milli oyuncu Leyla Öztürk, formasını giydiği Gaziantep Polisgücün’de takım kaptanlığı da yapıyor. Öztürk yönetimindeki Polisgücüspor bir birinden başarılı maçlara imza atıyor.


28 yaşındaki milli oyuncunun başarılı kariyeri de dikkatlerden kaçmıyor. Öztürk’ün ay-yıldızlı forma altında 90 milli maçı bulunuyor. Öztürk, milli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:34
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