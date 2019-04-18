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Seçim 2019 Sayfası

Gol düellosundan Tottenham çıktı

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Tottenham’ı 4-3 mağlup etti.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:02
Gol düellosundan Tottenham çıktı

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Tottenham’ı 4-3 mağlup etti. Ancak ilk maçta Tottenham 1-0 galip olduğu için adını yarı finale yazdıran ekip oldu.


Manchester City, UEA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Tottenham’ı Etihad Stadyumu’nda konuk etti. Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, Sterling’in 4. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Konuk takım 7 ve 10. dakikada Heung-Min Son’un golleriyle 2-1 öne geçti. Bir dakika sonra Manchester City, Bernardo Silva ile skoru 2-2’ye getirdi. 21. dakikada yeniden sahneye çıkan Sterling, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. City, böylece soyunma odasına 3-2 önde girdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 59. dakikada Agüero’nun ceza sahası sağ çaprazından şık vuruşuyla Manchester City skoru 4-2’ye getirdi. 73. dakikada Llorente fileleri havalandırdı.Llorente’nin golü elle attığı iddiasıyla yaşanan itirazların ardından Cüneyt Çakır VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi ve golün geçerliği olduğunu belirtti. İlerleyen dakikalardaki pozisyonlarda başka gol sesi çıkmayınca Tottenham sahadan 4-3 mağlup ayrılmasına rağmen yarı finale kaldı.


Bu sonuçla Tottenham, yarı finalde Ajax’ın rakibi oldu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:02
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