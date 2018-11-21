



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, iyi mücadele eden ve gol atan bir ekip oluşturmak istediğini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in onur mücadelesinde yanında olmak istediğini belirtti.

Eğitimci olduğunu, işin parasını düşünmediğini ifade eden Öcal, "Türk futboluna yetenekli çocukları ne kadar kazandırabilirsek bu dönemde bizim için başarı sayılır. Başarının içerisinde takımı daha yukarılara taşımak var. 21 gencecik, pırıl pırıl çocuğum var, hepsi bizden hizmet bekliyor." diye konuştu.

Birçok futbolcusunun şu anda Süper Lig'de oynadığını, Karabük'ün çocuklarına faydalı olmayı maddiyattan önemli gördüğünü aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Karabük gibi futbol şehrinin bu duruma düşmesi bizleri çok üzüyor. Buradan nasıl ve ne şekilde çıkabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Herkes 'burada başarısız olursan kariyerinin sonu olur' dedi. Ben böyle bir şeyi de düşünmek istemiyorum. Ben ekibimle üzerine çok şey koyacağımı biliyorum. İki gündür çocuklarla çalışıyorum. Bana verdikleri enerji müthiş. Sahada savaşan, mücadele eden, az top kaybeden, pozisyon alan, gol atan bir ekip oluşturmak istiyorum."





- "3-4 çocuğu Türk futboluna kazandırabilirsek başarı"





"Kariyerimiz önemli değil, buradan 3-4 çocuğu Türk futboluna yıldız olarak kazandırabilirsek bizim için başarı odur." diyen Öcal, şunları söyledi:

"Balıkesirspor Baltok'un analizini üç gündür yapıyoruz. Çocuklar çok büyük baskı altındalar. 16-19 yaşındaki çocuklar Karabük'ün yükünü çekiyorlar. Bu kolay bir şey değil, sahaya çıktıklarında ayakları titriyor. Bu da çok normal. Öz güvenli bir takım olacak, dan dun vurmayan, futbolu bilerek, severek, isteyerek oynayan bir takım olacak. Futbolun diğer yanlarını görmemiş çocuklar. Türk sporuna, Türk milletine, vatana hem futbol anlamında hem ahlak anlamında iyi sporcu yetiştirmek için buradayız."





- Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, 23 Kasım Cuma günü sahasında Balıkesirspor Baltok'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetimindeki idmanda taktik, şut ve pas çalışması yapıldı.

Sakatlığı süren Berkay Yılmaz koşu yaparken, sakatlıktan çıkan Emre Eser ve Yusuf Akbulut takımla çalışmaya başladı.