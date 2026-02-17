Yağış sonrası yol çöktü
CHP'nin yönettiği (!) Balıkesir’de etkisini artıran sağanak yağış, yol üstünde hasara yol açtı. Şiddetli yağışın ardından yolun bazı kesimlerinde çatlak ve yarıklar meydana geldi.
Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi.
Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
