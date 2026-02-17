  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yağış sonrası yol çöktü
Giriş Tarihi:

Yağış sonrası yol çöktü

CHP'nin yönettiği (!) Balıkesir’de etkisini artıran sağanak yağış, yol üstünde hasara yol açtı. Şiddetli yağışın ardından yolun bazı kesimlerinde çatlak ve yarıklar meydana geldi.

Foto - Yağış sonrası yol çöktü

Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi.

Foto - Yağış sonrası yol çöktü

Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

Foto - Yağış sonrası yol çöktü

Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı.

Foto - Yağış sonrası yol çöktü

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

