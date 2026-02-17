  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
AP’den yapay zekaya veto!
AA Giriş Tarihi:

AP’den yapay zekaya veto!

Avrupa Parlamentosu (AP), veri güvenliği endişeleri nedeniyle milletvekillerinin ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

#1
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

Politico internet sitesinde yer alan habere göre AP bilgi teknolojileri birimi, yapay zeka içeren cihazlarda siber güvenlik ve veri güvenliğinin garanti edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

Bu kapsamda yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığı ve verileri cihaz dışına gönderdiği tespit edildi.

#3
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından AP, üyelerinin ve çalışanlarının iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

#4
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

Ayrıca AP, milletvekillerine özellikle işle ilgili görevlerde kullandıkları özel cihazlarında da benzer tedbir uygulamalarını tavsiye etti.

#5
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden teknoloji tedarikiyle ilgili endişeler nedeniyle son yıllarda veri güvenliği politikalarını güçlendirdi.

#6
Foto - AP’den yapay zekaya veto!

AP, 2023 yılında personelin cihazlarında TikTok sosyal medya platformu kullanımını yasaklamıştı.

