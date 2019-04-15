Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine tepki





İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Süper Lig'de dün oynanan ve tartışmalı hakem kararlarının ön plana çıktığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soru üzerine Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Derbi maçla ilgili yorum yapmak istemem ama dün rakip takım yöneticisinin (Abdurrahim Albayrak) bir açıklaması olmuş. Bunları şaşkınlıkla, hayretle izliyorum. Bugün kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim. Yarın da Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bu konuyla ilgili bir yazışma yapacağız. Gerekirse ziyaret de ederiz. Orada söylediği çok enteresan bir şey var. 'VAR'ın kayıtları elimizde'. TFF dışında VAR kayıtları kimsenin elinde olamaz. Demek oluyor ki bu hukuk dışı elde edilmiş. Eğer hukuk dışı elde edilmişse ki elde edildiğini söylüyor, hukuk müşavirlerine söyledim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bu çok tehlikeli bir durum. Hiçbir takımın uluşamadığı, TFF dışında kimsenin elinde olmaması gereken kayıtlar, nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor. Çok tehlikeli bir şey."

"Özellikle TFF'ye çağrıda bulunuyorum. Rakip takım yöneticisi, Atiker Konyaspor maçının VAR kayıtlarının elinde olduğunu söylüyor ve 'Bildiğim şeyler var.' diyor. Açıklamak zorunda." ifadelerini kullanan Gümüşdağ, "Dolayısıyla TFF acilen bir araştırma komisyonu kurmalı. Federasyon içinde eğer bu tür kayıtlar personel tarafından el altından verilmişse, onlarla ilgili görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmalı. Biz bunun takipçisiyiz. Yarın TFF'ye gerekli yazıları hukuk müşavirleri aracılığıyla hazırlatıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da aynı şekilde, 6222'ye (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) aykırı, kin, nefret, şiddet içeren ifadeler kullandığı için. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda." diye konuştu.





- "VAR kapandı ve yüzde yüz bir golümüz iptal edildi"





Göksel Gümüşdağ, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları ve yine Ali Palabıyık'ın yönettiği maçı hatırlatarak, "Aynı statta, aynı rakiple oynadık ve hakem yine Ali Palabıyık'tı. O maçta hepinizin malumu, VAR kapandı ve yüzde yüz bir golümüz iptal edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığını herkes kabul etti ancak 'VAR kapalı olduğu için yapacak bir şey yok.' dediler ve gol iptal edildi." şeklinde konuştu.

O maçta 2 puan yitirdiklerini belirten Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki puanımız gitti ama hiçbir zaman, 'Rakip tarafından mı bu organize edildi?' diye sormadık. Saha içindeki mücadele ile öne çıkmaya çalışalım. Saha dışında bu işi farklı bir noktaya taşımaya çalışırsak, çok etik olmaz. Bu tip konuşmalar yapmak çok tarzım da değildir ama maalesef bugün baktığınızda ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız. Ligin en çok galip gelen takımıyız. Buna rağmen bu ifadeleri gerçekten şaşkınlıkla dinliyorum. Şunu da söylemek istiyorum, o gün biz yan hakem göremediği için ofsayttan verilmeyen golümüzden dolayı iki puan kaybettiğimizde bunu paylaştık ama hiçbir zaman bir camiayı ya da hakemi suçlamadık. Bunun çok şık olmadığını düşünüyorum. Bu konuşmaların hepsi Türk futbolunda yıllardır gördüğümüz şeyler, inandırıcılığı da yok. Biz de iki puanımızı orada bıraktık. Olabiliyor. VAR'ın tutku ile savunucusu olan, işin buralara gelmesinde en büyük paya sahip kişilerden biriyim. VAR'ın en çok sıkıntısını yaşayan kulübün başkanı olarak, hala ısrarla savunucusuyum. Şunu da söylemek isterim ki ortada çok daha vahim bir durum var."

Sahada her takımın emek verdiğinin altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Bu sözler çok tehlikeli. Bu konuda hassasiyetimizi paylaşma gereği hissettim. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum, böyle bir şey olmaz. Sonuna kadar centilmence yarışacağız ve kupayı kim alırsa alkışlamasını da bileceğiz. Şu an Medipol Başakşehir, şampiyonluğa en yakın takımdır. Şampiyon olmak istiyoruz ve inancımız da tamdır. Dayanağı olmayan iftiraların ya da tehditvari konuşmaların hiçbirisi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası maçtaki hakem yönetimini eleştirerek, "Eğer bir takım şampiyon olacaksa, açık açık çıkıp ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın." şeklinde konuşmuştu.



