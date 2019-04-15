0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine tepki

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ:"Özellikle TFF'ye çağrıda bulunuyorum. Rakip takım yöneticisi (Abdurrahim Albayrak), Atiker Konyaspor maçının VAR kayıtlarının elinde olduğunu söylüyor ve 'Bildiğim şeyler var.' diyor. Açıklamak zorunda"- "Aynı statta, aynı rakiple oynadık ve hakem yine Ali Palabıyık'tı. O maçta hepinizin malumu, VAR kapandı ve yüzde yüz bir golümüz iptal edildi"- "Medipol Başakşehir, şampiyonluğa en yakın takımdır. Şampiyon olmak istiyoruz ve inancımız da tamdır"

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:54
Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine tepki


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Süper Lig'de dün oynanan ve tartışmalı hakem kararlarının ön plana çıktığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soru üzerine Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Derbi maçla ilgili yorum yapmak istemem ama dün rakip takım yöneticisinin (Abdurrahim Albayrak) bir açıklaması olmuş. Bunları şaşkınlıkla, hayretle izliyorum. Bugün kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim. Yarın da Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bu konuyla ilgili bir yazışma yapacağız. Gerekirse ziyaret de ederiz. Orada söylediği çok enteresan bir şey var. 'VAR'ın kayıtları elimizde'. TFF dışında VAR kayıtları kimsenin elinde olamaz. Demek oluyor ki bu hukuk dışı elde edilmiş. Eğer hukuk dışı elde edilmişse ki elde edildiğini söylüyor, hukuk müşavirlerine söyledim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bu çok tehlikeli bir durum. Hiçbir takımın uluşamadığı, TFF dışında kimsenin elinde olmaması gereken kayıtlar, nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor. Çok tehlikeli bir şey."

"Özellikle TFF'ye çağrıda bulunuyorum. Rakip takım yöneticisi, Atiker Konyaspor maçının VAR kayıtlarının elinde olduğunu söylüyor ve 'Bildiğim şeyler var.' diyor. Açıklamak zorunda." ifadelerini kullanan Gümüşdağ, "Dolayısıyla TFF acilen bir araştırma komisyonu kurmalı. Federasyon içinde eğer bu tür kayıtlar personel tarafından el altından verilmişse, onlarla ilgili görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmalı. Biz bunun takipçisiyiz. Yarın TFF'ye gerekli yazıları hukuk müşavirleri aracılığıyla hazırlatıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da aynı şekilde, 6222'ye (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) aykırı, kin, nefret, şiddet içeren ifadeler kullandığı için. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda." diye konuştu.


- "VAR kapandı ve yüzde yüz bir golümüz iptal edildi"


Göksel Gümüşdağ, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları ve yine Ali Palabıyık'ın yönettiği maçı hatırlatarak, "Aynı statta, aynı rakiple oynadık ve hakem yine Ali Palabıyık'tı. O maçta hepinizin malumu, VAR kapandı ve yüzde yüz bir golümüz iptal edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığını herkes kabul etti ancak 'VAR kapalı olduğu için yapacak bir şey yok.' dediler ve gol iptal edildi." şeklinde konuştu.

O maçta 2 puan yitirdiklerini belirten Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki puanımız gitti ama hiçbir zaman, 'Rakip tarafından mı bu organize edildi?' diye sormadık. Saha içindeki mücadele ile öne çıkmaya çalışalım. Saha dışında bu işi farklı bir noktaya taşımaya çalışırsak, çok etik olmaz. Bu tip konuşmalar yapmak çok tarzım da değildir ama maalesef bugün baktığınızda ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız. Ligin en çok galip gelen takımıyız. Buna rağmen bu ifadeleri gerçekten şaşkınlıkla dinliyorum. Şunu da söylemek istiyorum, o gün biz yan hakem göremediği için ofsayttan verilmeyen golümüzden dolayı iki puan kaybettiğimizde bunu paylaştık ama hiçbir zaman bir camiayı ya da hakemi suçlamadık. Bunun çok şık olmadığını düşünüyorum. Bu konuşmaların hepsi Türk futbolunda yıllardır gördüğümüz şeyler, inandırıcılığı da yok. Biz de iki puanımızı orada bıraktık. Olabiliyor. VAR'ın tutku ile savunucusu olan, işin buralara gelmesinde en büyük paya sahip kişilerden biriyim. VAR'ın en çok sıkıntısını yaşayan kulübün başkanı olarak, hala ısrarla savunucusuyum. Şunu da söylemek isterim ki ortada çok daha vahim bir durum var."

Sahada her takımın emek verdiğinin altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Bu sözler çok tehlikeli. Bu konuda hassasiyetimizi paylaşma gereği hissettim. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum, böyle bir şey olmaz. Sonuna kadar centilmence yarışacağız ve kupayı kim alırsa alkışlamasını da bileceğiz. Şu an Medipol Başakşehir, şampiyonluğa en yakın takımdır. Şampiyon olmak istiyoruz ve inancımız da tamdır. Dayanağı olmayan iftiraların ya da tehditvari konuşmaların hiçbirisi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası maçtaki hakem yönetimini eleştirerek, "Eğer bir takım şampiyon olacaksa, açık açık çıkıp ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın." şeklinde konuşmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:54
  1. Futbol
  2. Göksel Gümüşdağ
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halka hizmeti istişare ile yapacak
    1. Halka hizmeti istişare ile yapacak
    2. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2..
    3. Sultangazi'ye nefes aldıran düzenleme
    4. Göksel Gümüşdağ, ateş püskürdü:..
    5. BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden..
    6. Notre Dame Katedrali nerede? | Notre..
    7. Başkan İlhan Ocaklı ''Bismillah'' dedi
    8. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar..
    9. Brezilya'da çöken iki bina
    10. Atletizm: Boston Maratonu
    11. Uçak yolculuğunda internet pahalıya..
    12. Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden..
    13. Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan..
    14. İDO'dan "sefer değişikliği" duyurusu
    15. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    16. Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim..
    17. Gaziantep'te ustalık dönemi resmen..
    18. Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs'ta
    19. Trablus'taki güvenlik önemleri en üst..
    20. GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame..
    21. YSK'dan flaş 'Maltepe' uyarısı!
    22. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve..
    23. "Artık sadece pazar değil ortak olmak..
    24. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Geri teper
    25. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    26. Avrupa'da askeri hareketlilik!..
    27. Yanan Notre Dame Katedrali’nin kulesi..
    28. Başkentte motorize ekip kaza yaptı: 1..
    29. Fransa'da üç caminin duvarına İslam..
    30. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk..
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı