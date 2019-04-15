Göksel Gümüşdağ: "Suç duyurusunda bulunacağız"

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalara çok sert cevap verdi. Albayrak’ın VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamasına cevap veren Gümüşdağ, "VAR kayıtlarını nasıl elde etti, açıklamak zorunda" dedi. Gümüşdağ ayrıca kulüp olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe derbisi sonrasında sert açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a çok sert bir cevap verdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Sözlerine Beşiktaş maçına değinerek başlayan Gümüşdağ, "Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Beşiktaş maçından puan alamadık ama çok güzel bir müsabaka oldu. İlk yarı Başakşehir, ikinci yarı Beşiktaş açısından iyi bir maç oldu. Güzel ve centilmence iyi bir maç oldu. Ama istediğimiz puanı alamadık. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum" dedi.

"Hiçbir zaman bir camiayı ya da hiçbir hakemi suçlamadık"

Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Gümüşdağ, "Fenerbahçe ve diğer rakibin maçıyla ilgili yorum yapmak istemem ama dün rakibimizin yöneticisinin bir açıklaması olmuş. Bunları şaşkınlıkla, hayretle izliyorum. Baktığınızda aynı statta, aynı rakiple ve aynı hakem, Fenerbahçe ile o statta oynadığımız maçta hepinizin malumu, VAR kapandı ve yüzde 100 golümüz ofsayt sebebiyle iptal edildi. Ama ofsayt olmadığını herkes kabul etti. VAR kapalı olduğu için yapacak bir şey yok dediler, gol iptal edildi. 2 puanımız gitti ama hiçbir zaman bir rakip tarafından bu organize edildi mi edilmedi mi diye yorumlamadık. Saha içindeki mücadele ile öne çıkmaya çalışalım. Saha dışında bu işi farklı bir noktaya taşımaya çalışırsak bu çok etik olmaz, doğru da olmaz. Bu tip konuşmalar yapmak çok tarzım da değildir ama maalesef bugün baktığınızda ligin ve Avrupa’nın en az gol yiyen takımıyız, ligin en çok galip gelen en az gol yiyen takımıyız. Buna rağmen bu ifadeleri gerçekten şaşkınlıkla dinliyorum. Şunu da söylemek istiyorum, özellikle baktığınızda o gün, biz yan hakemin görmediğinden dolayı ofsayttan verilmeyen golümüzden dolayı 2 puanı kaybettiğimizde bunu paylaştık ama hiçbir zaman bir camiayı ya da hiçbir hakemi suçlamadık. Bunun çok şık olmadığını düşünüyorum, artık bu ifadeler ve bu konuşmaların hepsi Türk futbolunda yıllardır gördüğümüz şeyler, bunların inandırıcılığı da yok. Biz de 2 puanımızı bıraktık. Olabiliyor. VAR’ın tutku ile savunucusu olan ve bu işin buralara gelmesinde en büyük paya sahip olan kişilerden biriyim ve VAR’ın en çok sıkıntısını yaşayan kulübünün başkanı olarak hala VAR’ın ısrarla savunucusuyum" açıklamasını yaptı.

"Kin, nefret ve şiddet içeren ifadeler var"

Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarında çok vahim bir durumun daha olduğunun altını çizerek sözlerini sürdüren Göksel Gümüşdağ, "Şunu da söylemek isterim ki ortada çok daha vahim bir durum var. Özellikle bugün kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim. Yarın da Türkiye Futbol Federasyonu’na bu konuyla ilgili bir yazışma başlatacağız, gerekirse ziyaret de ederiz. Orada söylediği çok enteresan bir şey var: ’VAR’ın kayıtları elimizde.’ TFF dışında VAR kayıtları kimsenin elinde olamaz. Demek oluyor ki bu hukuk dışı elde edilmiş. Eğer hukuk dışı elde edilmişse, ki elde edildiğini söylüyor, hukuk müşavirlerine ’İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli suç duyurusunda bulunun’ dedim. Çünkü bu çok tehlikeli bir durum. Hiçbir takımın ulaşamadığı, TFF dışında kimsenin elinde olmaması gereken kayıtlar, nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor? Çok tehlikeli bir şey. TFF’ye de çağrıda bulunuyorum, rakip takım yöneticisi, Konyaspor maçının kayıtlarının elinde olduğunu söylüyor ve ’Bildiğim şeyler var’ diyor. Bunu açıklamak zorunda. Dolayısıyla yarın TFF acilen bir araştırma komisyonu kurmalı ve federasyonun içinde eğer bu tür kayıtların kendi personeli tarafından el altından verilme durumu varsa onlarla da ilgili görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmalı. Acilen bunun arkasında olunması gerekiyor, biz bunun takipçisiyiz. Yarın TFF’ye gerekli yazıları hukuk müşavirleri aracılığıyla hazırlatıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcalığı’na da aynı zamanda 6222’ye aykırı olan kin, nefret, şiddet içeren ifadeler kullandığı için başvuruda bulunulmasını istiyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sahada bir emek var, herkes emek veriyor, sadece rakip takımlar vermiyor ama bu sözler çok tehlikeli. Bu konuda hassasiyetimizi paylaşmak gerektiğini hissettim. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum, böyle bir şey olmaz. Yarış ve centilmenlik sonuna kadar gidecek ve sonunda kim alırsa alkışlamasını da bileceğiz. Şu anda Başakşehir Futbol Kulübü şampiyonluğa en yakın takımdır, şampiyon olmak istiyordur ve şampiyonluğa da inancımız tamdır ama saha dışı, alıştığımız, geçmişten beri bunları çok duyduğumuz, altı dayanağı olmayan iftiralar ya da tehditvari, rakiplere ya da federasyona, bu konuşmaların hiçbirisi kabul edilemez. Bunlar varsa açıklanmalıdır, açıklanmaya davet ediyorum. TFF’yi de, bu anlamda bu konuyu, federasyonun içinde araştırılması konusuyla ilgili, görevi kötüye kullanan kişiler varsa tespit yapmaya çağırıyorum. Gerek emniyetten gerek savcılıktan mutlaka araştırma yapmaları lazım, bu konunun bir an önce kamuoyuna aydınlatılması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.