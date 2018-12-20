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Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı bıraktı!

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü üyeliğinden ayrıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:00
Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ı bıraktı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübünün kongre üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü kongre üyeliğini bıraktığını ilan etti.

Sporun özüne olan bakış açısına göre, bir kulübün başkanıyken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmenin kendisi için son derece doğal bir durum olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Tek hedefim, Başakşehir'in zirvede olmasıdır"

Göksel Gümüşdağ, 2014 yılı haziran ayından bu yana enerjisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başarısı için harcarken, aynı zamanda Galatasaray Kulübünün de kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Başakşehir sevdam, sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim, Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum."

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:00
  1. Göksel Gümüşdağ
  2. Galatasaray
  3. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

YORUM YAZ

  • ahmed ahmed 40 dk önce
    bu durum maalesef İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği başkanlığı ile galatasaray üyeliğinin olması durumunu hatırlatıyor bence bunlar etik değil .

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