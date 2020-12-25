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Aktüel Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:30:39 -
Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Göksel Gümüşdağ, spor kategorisinde Fecri Barlık tarafından çekilen, Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadıkları, "Lastiklerden Voleybol Sahası" adlı fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" fotoğrafına oy atan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'ye ait "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" adlı çalışmaya oy verdi.

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